Отопление и горячую воду в Петрозаводске отключат на сутки в четверг

Из-за плановых работ на магистральной теплосети карельской столицы во многих домах 23 декабря станет холодно. Повреждение на трубопроводе будет ликвидировать ПАО «ТГК-1», сообщили в мэрии.

Неисправность выявили на улице Шотмана, чтобы ее устранить, придется отключить горячую воду и отопление.

На совещании в мэрии с участием управляющих организаций и коммунальщиков решили начать работы раньше намеченных сроков.

По мнению главы городской администрации Владимира Любарского, это, учитывая погодные условия, позволит свести к минимуму последствия для потребителей.

Проводить ремонтные работы будут 23 декабря с 06:00, с 12:00 начнут снижать параметры для потребителей. В это время отключат горячую воду и теплоснабжение.

Ремонт на теплотрассе планируют закончить к вечеру, потом начнут подключать потребителей. Все работы в целом должны занять не больше 24 часов.