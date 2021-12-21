Гаишник в Коми зачитал водителю протокол в виде проповеди священника

Полиция в Коми проводит проверку по факту необычных действий сотрудника ГИБДД. Инспектор зачитал нарушительнице протокол на манер церковной проповеди, передает Telegram-канал Shot.

Он остановил автоледи на трассе «Вятка», женщина не пристегнулась. Административный протокол полицейский зачитал автомобилистке по типу молебна. В частности, он использовал слова «окаянный штраф» и говорил про «покаявшихся водителей».

Нарушительница очень развеселилась и сняла все на видео, которое попало в Сеть.

Инспектора быстро опознали, это лейтенант Вадим Ветошкин. Коллеги говорят, что он большой шутник. // Фото, видео: источник