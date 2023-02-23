Умеренные снегопады ожидаются в пятницу в Карелии

Завтра, 24 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем -3, -5°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13°С, местами до -19°С, днем -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-11, пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сегеже -6-12, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -3-7, пасмурно, утром снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com