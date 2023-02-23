До минус 12 градусов обещают в День защитника Отечества в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -8, -10.

В Карелии облачно с прояснениями, днем по западным и северным районам небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -7, -12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже днем -10;

В Кондопоге днем -9;

В Олонце, Сортавале днем -6;

В Пудоже днем -11;

В Суоярви днем -8.