23 февраля 2023, 09:00
До минус 12 градусов обещают в День защитника Отечества в Карелии
Местами в республике будет идти снег
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -8, -10.
В Карелии облачно с прояснениями, днем по западным и северным районам небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днем -7, -12.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже днем -10;
В Кондопоге днем -9;
В Олонце, Сортавале днем -6;
В Пудоже днем -11;
В Суоярви днем -8.