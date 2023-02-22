Какую погоду обещают синоптики в Карелии в праздничный день

Ночью в Петрозаводске подморозит, а днем отпустит. О погоде в городе и регионе рассказали в карельском гидрометцентре.

23 февраля, в четверг, в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -19, -21, днем -8, -10. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии в праздничный день облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем по западным и северным районам небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -19, -24, местами до -29, днем -7, -12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -12, днем -10;

В Кондопоге ночью -10, днем -9;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью -11, днем -10;

В Олонце ночью -9, днем -6;

В Пудоже ночью -15, днем -11;

В Сортавале ночью -8, днем -6;

В Суоярви ночью -9, днем -8.

К концу недели в регионе прогнозируют снегпады и резкое потепление.