Умеренно холодно будет сегодня в Карелии

Сегодня, 23 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4, -6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4, -9°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -11-12, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -8-9, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -6-8, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Franz26