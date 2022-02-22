Снегопады продолжатся в среду в Карелии

Завтра, 23 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13°C, на севере -15, -20°C, на юго-востоке -4,-9°C, днем -4, -9°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -11-12, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -8-9, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -6-8, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/JillWellington