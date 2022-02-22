Сильные снегопады пройдут сегодня в некоторых районах Карелии

Сегодня, 22 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Снег, утром и днем временами сильный. Метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -3°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, на севере с прояснениями. По южной половине снег, утром и днем местами сильный, в отдельных районах метель. По северной половине небольшой, местами умеренный снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -5°C, по северным районам -6, -11°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -7-9, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -6-7, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -3-5, пасмурно, сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/nastya_gepp