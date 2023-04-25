Умер ученый с мировым именем Анатолий Зильбер

В возрасте 92 лет скончался советский и российский врач, организатор службы интенсивной терапии, анестезии и реанимации в Карелии Анатолий Зильбер.

О смерти выдающегося профессора сообщил сегодня председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

«Анатолий Петрович Зильбер изменил отечественную медицину и нас раз и навсегда. И сегодня без него мы ощущаем себя осиротевшими», - написал Шандалович на своей странице «ВКонтакте».

По словам парламентария, Зильбер был его наставником, учителем и старшим товарищем, благодаря которому он стал анестезиологом-реаниматологом.

В 2022 году Зильбер был награжден Орденом Пирогова.