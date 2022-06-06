Умер основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский

На 92 году жизни скончался хирург, новатор в области сосудистой хирургии и ангиологии Анатолий Покровский. У основоположника сосудистой хирургии в России учились и карельские врачи. Известного хирурга не стало 2 июня.

«Это был поистине великий человек, сосудистый хирург, организатор и учитель. Наверное, нет в России ни одного сосудистого хирурга старшего поколения, который ни разу не учился бы на цикле повышения квалификации, которые проводила кафедра, возглавляемая Анатолием Владимировичем или не слушал бы его выступления на многочисленных съездах и конференциях», - написал в некрологе заслуженный врач Карелии Эрнест Щеглов.

Покровский подготовил 57 докторов и 114 кандидатов наук, многие приезжали учиться к нему на кафедру, в отделение сосудистой хирургии института имени А.В. Вишневского.



По словам Щеглова, Анатолий Покровский дал толчок развитию сосудистой хирургии в Советском Союзе и России и явился основателем школы сосудистой хирургии, участвовал разработке многих операций, которые до него не выполнялись в Советском Союзе.

«Уход Анатолия Владимировича Покровского стал настоящей трагедией для всех сосудистых хирургов. Говорят, что большое видится на расстоянии. Возможно, еще много лет мы будем все больше понимать, как много мы потеряли с его смертью. Но имя его никогда не будет забыто», - отметил Щеглов. (фото vk.com)