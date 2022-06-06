Дачники Суоярвского района вновь засоряют леса

В местном паблике соцсети ВК жители Суоярвского района жалуются на дачников, которые с наступлением летнего сезона вновь стали создавать стихийные свалки на лесных тропах.

«Вот о чем думают люди, имеющие дачи в районе метеостанции и в Каратсалми, когда выбрасывают мусор в лес, в районе метеостанции?!! Это по дороге Суоярви-Яглоярви (на Вегарус). От развилки на Сортавала примерно метров 100. Вам что, трудно довезти его до города и выбросить в контейнер возле дома?!!»,

- возмущаются они, сопровождая пост фотографиями.

Однако вопрос не только в неаккуратных дачниках, а в специализированных местах для мусора в общем. Ранее подобная помойка была ликвидирована, но возродилась после того, как, по словам одной из пользователей, был перекрыт доступ к местной городской свалке. Скорее всего, разрешить эту проблему смогут только совместные усилия местных властей и ответственное отношение к природе жителей и дачников района. Фото: vk.com/nash.gorod.suoiarvi.