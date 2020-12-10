10 декабря 2020, 13:30
Умер обладатель «Золотого мяча» Паоло Росси
Легендарный итальянский футболист скончался в возрасте 64 лет
Умер знаменитый итальянский футболист, чемпион мира 1982 года и обладатель приза «Золотой мяч» Паоло Росси. Его не стало на 65-м году жизни, пишет «Чемпионат».
Пик карьеры Росси пришелся на 1982 год. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира и лучшим бомбардиром мундиаля. На его счету гол в финальной встрече того турнира, в которой итальянцы обыграли сборную ФРГ. Росси был признан лучшим игроком чемпионата. В том же году он получил «Золотой мяч».
Итальянский футболист входит в список лучших игроков двадцатого века. Фото «Чемпионат»
«Золотого мяча» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4212497-skonchalsja-obladatel-zolotogo-mjacha-paolo-rossi.html?utm_source=copypaste