Двое мужчин сказочно разбогатели благодаря резиновому мячику

В Австралии двое приятелей сорвали огромный куш в лотерее благодаря комбинации чисел, которую они составили благодаря игрушке - резиновому мячику - семь лет назад. С тех пор они упорно ставили в розыгрышах на эти числа и, наконец, выиграли целое состояние, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал UPI.

Один из победителей рассказал, как они с другом пришли к победе. Семь лет назад они купили игрушку, которую нужно трясти, после чего она выдает числа - от одного до ста. Приятели сели и за бокалом пива начали по очереди трясти мяч. Так и образовалась комбинация.

После этого мужчины неоднократно выигрывали в лотерею небольшие суммы. Но в розыгрыше 5 декабря им покорился суперприз - 672 тысячи австралийских долларов (почти 37 миллионов рублей).

Победитель заверил, что они с другом и дальше продолжат использовать счастливую комбинацию. Свою долю выигрыша он планирует потратить на погашение ссуды на жилье и инвестиции в недвижимость. Фото newstes.ru