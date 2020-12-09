Женщина потеряла память и вышла замуж за супруга во второй раз

В Канаде молодая женщина получила тяжелую травму, после которой ей пришлось жить с человеком, которого она совсем не помнила. Однако, ее супруг ценой невероятных усилий сумел вновь завоевать любовь своей второй половинки. Дело закончилось второй свадьбой, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

В 2017 году 23-летней женщине по имени Лаура по голову упал столб. Она получила травму головного мозга и потеряла память. В результате Лаура забыла и то, что она замужем.

Ее супруг по имени Брэйден сильно переживал.

«Было очень тяжело пытаться забыть, как мы смеялись и хорошо проводили время, и думать о том, что теперь она даже не знает, кто я такой. Она пугалась, когда я желал ей хорошего дня или признавался в любви», - рассказал он.

Лаура тоже чувствовала себя в западне. «Я чувствовала себя так, как будто меня лишили выбора», - объяснила она. В первые два года после травмы Лауры пара продолжала жить вместе, но без прежнего уровня романтики и привязанности. Они были больше похожи на соседей по комнате.

Брэйден, однако, не оставлял попыток вновь завоевать сердце любимой. Он писал ей любовные записки, и это принесло результат.

«Я пошла к Брэйдену и сказала, что не могу быть в браке, о котором не помню, но я хочу узнать его поближе. Поэтому я позвала его на свидание, и уже на третий раз мы флиртовали», - рассказала Лаура.

19 августа Брэйден повторно сделал Лауре предложение. «Мы оба знали, что должны пожениться», - заявила канадка. Фото lenta.ru