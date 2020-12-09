09 декабря 2020, 20:08
Пик геомагнитной бури придется на раннее утро четверга
До Земли добралось облако плазмы, выброшенной с Солнца
Завтра ранним утром по московскому времени на Земле ожидается пик геомагнитной бури. В 6 утра буря достигнет отметки в 7 баллов из 9 возможных, следует из данных портала gismeteo.ru.
Напомним, первые облака плазмы, выброшенной с Солнца, достигли планеты сегодня в 3-4 утра. Земля погрузилась в солнечное вещество примерно до середины 10 декабря.
Буря привела к резкому росту радиационной нагрузки на космические средства, а также к колебаниям магнитного поля у поверхности Земли.
Жители северных территорий вплоть до 60 градуса северной широты при наличии ясной погоды смогут полюбоваться полярными сияниями. В эту область попадает вся территория Карелии. Фото yur-gazeta.ru