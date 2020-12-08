Перегоревшая гирлянда принесла женщине целое состояние

Красивая рождественская история случилась в американском городке Йорктаун. Перегоревшая гирлянда принесла местной жительнице крупный выигрыш, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание UPI.

Филлис Хьюстон рассказала, что украшала елку и заметила, что ее гирлянда сломалась. Тогда женщина отправилась в магазин за новой гирляндой. Заодно американка купила несколько лотерейных билетов.

В итоге один из них принес женщине 171 тысячу долларов (более 12 миллионов рублей). Счастливой оказалась комбинация чисел 10-17-18-34-38.

Победительница призналась, что не может поверить в случившееся и пока не знает, на что потратит такой солидный выигрыш. Фото i-stores.ru