08 декабря 2020, 21:35
Перегоревшая гирлянда принесла женщине целое состояние
Американка купила счастливый лотерейный билет во время вынужденного похода в магазин
Красивая рождественская история случилась в американском городке Йорктаун. Перегоревшая гирлянда принесла местной жительнице крупный выигрыш, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание UPI.
Филлис Хьюстон рассказала, что украшала елку и заметила, что ее гирлянда сломалась. Тогда женщина отправилась в магазин за новой гирляндой. Заодно американка купила несколько лотерейных билетов.
В итоге один из них принес женщине 171 тысячу долларов (более 12 миллионов рублей). Счастливой оказалась комбинация чисел 10-17-18-34-38.
Победительница призналась, что не может поверить в случившееся и пока не знает, на что потратит такой солидный выигрыш. Фото i-stores.ru