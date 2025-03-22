Умер легендарный спортсмен Джордж Форман

Ушел из жизни олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Джордж Форман. О смерти бывшего спортсмена сообщает издание TMZ.

Уточняется, что легендарный боксер скончался 21 марта в возрасте 76 лет. Свои последние дни он провел в окружении родных и близких. Причина смерти Формана не называется.

На Олимпийских играх в Мехико в 1968 году Джордж Форман завоевал золотую медаль, а позднее взял титул абсолютного чемпиона мира. После окончания карьеры спортсмен стал проповедником в родном Хьюстоне.