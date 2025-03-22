Сильная магнитная буря разыграется на Земле

В воскресенье, 23 марта, на Земле разыграется сильная магнитная буря. Об этом предупредил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, слова специалиста приводит РИА Новости.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии уточнил, что Солнце выбросило облако плазмы накануне около 19:00 в результате вспышки уровня M1.2.

Как отметил специалист, на Земле ожидаются магнитные бури уровня G3. В последний раз такие сильные явления фиксировались в начале января.

При наличии ясной погоды жители Карелии могут рассчитывать увидеть полярные сияния.