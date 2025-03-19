В мире впервые выпустили созданную нейросетью газету

Нейросеть создала газету, журналисты итальянского издания только задавали ИИ вопросы и проверяли ответы, сообщает «Газета.Ru».

Издание на четырех страницах выпустили в Италии. Оно есть как в печатном виде, так и электронном. Экземпляр, названный Il Foglio AI, стал первым в мире, полностью созданным с помощью ИИ.

В настоящей редакции рассказали, что хотели показать влияние технологий искусственного интеллекта на современную журналистику. В созданном нейросетью издании нет личных мнений, отсутствует глубокая аналитика или живые интервью, характерные для традиционной журналистики. Материалы написаны понятным языком, без прямых цитат людей и явных грамматических ошибок.