Крысы-гиганты захватили город

Проблемы с крысами испытывают не только жители столицы Карелии, но и британского города Бирмингема.

С января в населенном пункте бастуют уборщики и водители мусоровозов. Они требуют от местных властей повышения зарплат и отказа от сокращения рабочих мест, пишет «Лента.ру».

В результате противостояния на улицах города скапливается мусор на радость грызунам. Почти апокалиптическая картина. Крысы размером с бездомных кошек рвут пакеты с мусором на улицах, роются в содержимом. Днем их практически не видно, но ночью улицы буквально кишат огромными крысами, которые буквально захватили британский город. Грызуны лезут в дома, палисадники, машины и сараи. Местные жители жалуются на крысиный помет и вонь.

Крысы быстро плодятся, а их росту способствует человеческая еда с большим содержанием белка. По мнению зарубежного крысолова, ситуация будет только усугубляться.

В Петрозаводске мусор хоть и вывозят, но крысы пируют на контейнерных площадках, прыгают на людей, носятся по улицам и пробираются в машины, где жуют провода.