Финны высказались об отправке миротворцев на Украину

15 марта Британия организовала виртуальную встречу по Украине с участием более 20 стран. Британский премьер Кир Стармер объявил, что участники онлайн-саммита переходят к обсуждению операционных деталей отправки миротворцев на Украину. По словам президента Финляндии Александра Стубба, возможности конкретных стран будут обговаривать 20 марта в Лондоне на встрече военачальников из стран «коалиции желающих».

Президент Финляндии Александр Стубб заявил BBC, что финны готовы на конкретные шаги, но об отправке военных говорить рано.

«В целом мы готовы совершить конкретные шаги [для обеспечения мира на Украине], однако с нашей точки зрения еще слишком рано говорить об отправке военнослужащих, поскольку пока нет ни перемирия, ни мирного процесса»,

- приводит ТАСС слова финского президента.

Стубб сказал, что Финляндия охраняет северные рубежи, но у страны есть множество способов внести свою лепту. По его мнению, вероятность достижения мира в ближайшей перспективе невысока из-за якобы незаинтересованности Москвы. В связи с чем, как считает Стубб, давление на Россию должно быть усилено.

В России заявляли, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является угрозой.