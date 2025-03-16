Крысы размером с кошку жуют автомобили петрозаводчан

Автомобили петрозаводчан страдают от острых зубов грызунов. А сами горожане боятся подходить к мусорным бакам из-за крыс и выбросить пакеты с отходами.

Очередной автомобиль получил повреждения у дома №13 на улице Петрова. Рядом есть помойка, а также территория, где жильцы нескольких домов паркуют машины.

Крысы перегрызают провода, оставляют после себя дыры в крышке капота. Со слов горожан, грызуны выросли уже до размера кошек.

«Крысы грызут проводку авто, к сожалению, это случается не первый раз. Мы ставили машину далеко не у помойки и в очередной раз открыв капот, увидели крысу размером с кота и ущерб нашей машине»,

- пожаловались в сообществе «Ключевая».

В комментариях стали писать о крысах на улицах в разных районах столицы Карелии: Антонова, 12; Калинина, 48; на Сегежской, Ровио, Сусанина, Ключевая, 5 и 7.