Умер космонавт Владимир Шаталов

На 94-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Шаталов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

На счету Шаталова три космических полета. В первой экспедиции, в январе 1969 года, он осуществил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе - между «Союзом-4» и «Союзом-5».

Владимир Шаталов состоял в отряде космонавтов с 1963 года. В 1971 году он стал первым советским космонавтом, совершившим три полета в космос. Фото ria.ru