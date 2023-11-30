Умер член Совета Федерации Владимир Лебедев

Умер член Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Лебедев. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

Сенатор ушел из жизни в возрасте 60 лет. Причину его смерти Никитин не уточнил. При этом губернатор назвал усопшего легендой Нижегородской области.

Владимир Лебедев в течение своей карьеры был заместителем губернатора Нижегородской области, заместителем министра природных ресурсов России, руководил федеральным агентством лесного хозяйства. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte