Попавшего в реанимацию Михаила Боярского могут скоро отпустить домой

Госпитализированного с инфарктом Михаила Боярского планируют выписать на следующей неделе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что сейчас народный артист России чувствует себя хорошо, его состояние стабильное. Актер пока что остается в больнице под наблюдением врачей.

После выписки Боярскому будет рекомендован постельный режим, поэтому все спектакли с его участием перенесены на январь.

Напомним, Михаила Боярского госпитализировали с небольшим инфарктом 27 ноября. Он лечится в Санкт-Петербурге. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev