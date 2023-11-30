Девочку изнасиловали по пути в школу в Петербурге

В Санкт-Петербурге преступник надругался над девочкой, которая шла в школу. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на стражей порядка.

По данным источника, в полицию обратилась мать 15-летней потерпевшей. Она рассказала, что ее дочь изнасиловали в подъезде дома. Как пояснила девочка, она зашла за подружкой по дороге в школу. Подростки поговорили, и одна из них вышла ждать на улицу. В этот момент на ребенка набросился незнакомый мужчина, который с помощью силы совершил в отношении девочки насильственные действия.

По горячим следам подозреваемого задержали недалеко от места преступления по характерным приметам. Пострадавшая запомнила одежду нападавшего и травмы на лице. Возможным преступником оказался 40-летний житель Тихвина, имеющий большой опыт проблем с законом. Мужчину доставили в полицию. // Фото: unsplash.com / Danny G