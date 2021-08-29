Умер бывший президент МОК Жак Рогге

В возрасте 79 лет ушел из жизни бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге. Об этом сообщает пресс-служба МОК. Рогге возглавлял организацию с 2001 по 2013 год.

Рогге был 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Как яхтсмен он участвовал в трех Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах в классе «Финн».

После окончания спортивной карьеры он стал президентом Бельгийского и Европейского олимпийских комитетов, а в 2001 году был избран президентом МОК. После 2013 года он стал специальным послом по делам молодежи, беженцев и спорта при Организации Объединенных Наций.

В знак уважения к Жаку Рогге олимпийский флаг будет приспущен в течение пяти дней на всех объектах МОК. Также МОК приглашает все национальные олимпийские комитеты и международные федерации присоединиться к этому жесту памяти и чести. Фото Getty Images