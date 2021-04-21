Умер актер из сериала «Глухарь» Алексей Артамонов

Тело 62-летнего российского актера Алексея Артамонова обнаружили в его квартире в Москве, пишет «Московский комсомолец». Соседи почувствовали неприятный запах в подъезде дома на проспекте Вернадского. Один из них позвонил коммунальщикам, предположив, что запах доносится из водопровода.

Заявление в полицию написал крестник актера, который несколько дней не мог дозвониться до Артамонова. Дверь в квартиру открыли. Мертвый Артамонов сидел в кресле. Препаратов или алкоголя поблизости не было. Актер ранее не жаловался на проблемы со здоровьем. Журналисты предположили, что к смерти актера могли привести погодные скачки давления. Точные причины смерти пока неясны, но о криминале речи не идет.

Артамонов родился 29 марта 1959 года в Москве, окончил Школу-студию МХАТ, служил в Центральном академическом театре Советской Армии. Исполнил более 30 ролей. Артамонов известен зрителям по телесериалам «Глухарь» который повествует о сотрудниках вымышленного отдела милиции в столице, а также сериалам «Час Волкова», «Тест на беременность» и «Группа счастья». (фото mk.ru)