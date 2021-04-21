Эксперт назвала самые нужные профессии будущего

Вице-президент РАН Ирина Донник рассказала о профессиях, которые будут наиболее востребованными в ближайшие годы. Слова специалиста приводит издание «Говорит Москва».

«Прежде всего, естественнонаучный блок. Физики, математики, химики, биологи - это наиболее востребованные специальности», - сказала Донник и уточнила, что вместе с тем эти сферы и наиболее сложные.

По ее словам, сейчас наблюдается серьезная нехватка специалистов IT-сферы, через десять лет потребность может возрасти до миллиона специалистов. «Профессии будущего заманчивы, но они не будут носить массового характера», - подытожила Донник. Фото rbsmi.ru