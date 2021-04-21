Массовая авария полностью парализовала движение по «Коле»

Сегодня около 15 часов на 19-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области произошло массовое ДТП. В результате федеральная магистраль оказалась полностью перекрыта в одну сторону, сообщает «Фонтанка».

Точных данных о количестве пострадавших транспортных средств пока нет. На видеокадрах с места происшествия, опубликованных в паблике «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург» видно, что в аварии поучаствовали несколько автомобилей и автобус.

В сторону Санкт-Петербурга движение полностью перекрыто. Пробка при этом растет в обе стороны, она уже растянулась на несколько километров.