01 ноября 2022, 14:48
Улицу на Древлянке перекроют на целый месяц
Временные неудобства связаны с восстановлением работоспособности ливневой канализации
На Древлянке со 2 ноября изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Будет перекрыта улица Петра Тикиляйнена около дома №1 по улице маршала Толбухина. Перекрытие связано с ремонтом ливневой канализации. На проезжей части из-за размытия образовался провал.
Работы планируют завершить до 30 ноября. Автомобилистов призывают быть внимательными и аккуратными. Фото «Петрозаводск говорит»