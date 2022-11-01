Улицу на Древлянке перекроют на целый месяц

На Древлянке со 2 ноября изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Будет перекрыта улица Петра Тикиляйнена около дома №1 по улице маршала Толбухина. Перекрытие связано с ремонтом ливневой канализации. На проезжей части из-за размытия образовался провал.

Работы планируют завершить до 30 ноября. Автомобилистов призывают быть внимательными и аккуратными. Фото «Петрозаводск говорит»