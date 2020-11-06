Укрепляем иммунитет без таблеток и лекарств

Автор: Виктор Петров

Осень – это всегда серьезное испытание для нашего иммунитета. Именно из-за ослабления защитных механизмов организма, которое часто связано с похолоданием, к нам приходят сезонные заболевания, например, ОРВИ. Главная защита от них – наш собственный иммунитет. А значит, именно сейчас надо всерьез заняться его укреплением.

Предлагаем вам воспользоваться рекомендациями специалистов по укреплению иммунитета:

Ведите активный образ жизни

Чтобы поддержать иммунитет, необязательно быть чемпионом: можно просто купить абонемент в хороший фитнес-зал. Гимнастика в сочетании с закаливанием организма дает замечательный эффект. Именно поэтому спортивные нагрузки необходимо сочетать с водными процедурами. Обратите внимание на уникальный спортивный центр Fitness House, расположенный в ТРК «ЛОТОС PLAZA». Во-первых, здесь можно не только посетить тренажерный зал и позаниматься с профессиональным инструктором, но и расслабиться после активной тренировки в финской сауне или турецком хамаме, а затем освежиться в большом бассейне с кристально чистой водой. А во-вторых, вам не придется думать, куда пристроить детей на время тренировки: в Fitness House есть и детский бассейн, а также отдельные занятия спортом для малышей. Обратите внимание на то, что здесь соблюдаются все меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

Ешьте больше сезонных фруктов

Фрукты и овощи всегда полезны. Но если вы хотите восполнить баланс витаминов и микроэлементов, обратите внимание именно на сезонные фрукты, которые созревают на просторах нашей родины. Осенью не забывайте про хурму, виноград и гранаты. Кстати говоря, в магазинах уже можно купить фейхоа. Большинство целебных свойств этого фрукта связаны с высоким содержанием в нем витамина С. Восстановить иммунитет поможет также комплекс поливитаминов и минералов. Подобрать правильную схему приема поливитаминов вам поможет провизор в аптеке.

Хорошо высыпайтесь

Ежедневный стресс, в котором мы живем, наносит мощный удар по защитным силам организма. И главное оружие против него – хороший сон. По данным ВОЗ, взрослому человеку, для того чтобы быть здоровым, необходимо спать от 6 до 8 часов. Существенно повысить качество сна можно, обеспечив для этого определенные условия. Воздух в помещении должен быть прохладным и увлажненным, а подушку желательно приобрести ортопедическую. Купить все и сразу можно, например, в магазинах «Формула Здоровья» и «Кладовая Здоровья», расположенных в ТРК «ЛОТОС PLAZA». Здесь огромный выбор увлажнителей и очистителей воздуха, ионизаторов и солевых ламп, а также ортопедических изделий для сна.

Массаж и физиопроцедуры

Восстановить силы, справиться с усталостью и подарить заряд бодрости поможет также курс массажа и физиопроцедуры. Для этого необязательно ходить в поликлинику. В магазинах «Формула Здоровья» и «Кладовая Здоровья» (ТРК «ЛОТОС PLAZA») вы найдете множество изделий, которые помогут поддержать организм в осенне-зимний период: магнитотерапевтические приборы, компрессионные и ортопедические изделия, в том числе одежда и обувь, а также приборы для массажа, мезороллеры, массажные коврики для профилактики остеохондроза и многое другое.

Чаще бывайте на свежем воздухе

Прогулки восполняют недостаток физической активности, а также насыщают организм кислородом. А если просто так бродить по паркам города вам кажется скучной затеей, посетите экопарк «Зоолесье» (расположен недалеко от ТРК «ЛОТОС PLAZA»). Здесь будет интересно и взрослым, и детям – отличный вариант семейного отдыха на свежем воздухе! В экопарке можно понаблюдать за жизнью лесных зверей и птиц: здесь живут лисы, барсуки, еноты, лани, рыси и многие другие животные. Полезно для организма и познавательно! А самых смелых и решительных ждут приключения в веревочном парке Norway Park Карелия. Долго не раздумывайте: закрытие сезона в веревочном парке состоится уже скоро – 9 ноября! Помните, что физическая активность на свежем воздухе – это лучшее средство для укрепления иммунной системы.

***

Если вы планируете в ближайшее время заняться укреплением своего здоровья и приобрести полезные товары в ТРК «ЛОТОС PLAZA», обратите внимание, что здесь очень серьезно относятся к безопасности посетителей. В течение дня проводится тщательная уборка общественных зон, дезинфицируются поручни эскалаторов, кнопки лифтов, дверные ручки и прочие контактные поверхности, в галереях стоят диспенсеры с антисептиком. Не забывайте про использование индивидуальной защиты, а также соблюдение социальной дистанции. Даже если вы случайно забудете взять защитную маску, не беда – ее можно приобрести в вендинговом аппарате возле входа в торговый комплекс.

Берегите себя и будьте здоровы!

На правах рекламы.