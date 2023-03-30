Учителя года назовут в апреле, победителю вручат 100 тысяч рублей

Учителя года в Карелии назовут в апреле. Победителя поощрят премией в 100 тысяч рублей, а лауреаты получат по 50 тысяч, сообщили в пресс-службе министерства образования и спорта.

Сейчас завершаются муниципальные этапы конкурса, победители которых войдут в число участников республиканского этапа. Участников ждут конкурсные испытания, в ходе которых им нужно проявить педагогические, лидерские и творческие качества, показать умение выстраивать доверительный диалог со школьниками и «изюминку» подхода к ведению урока. Из числа финалистов выберут победителя и лауреатов.

Лучших педагогов определят в номинациях «учитель»; «классный руководитель»; «учитель здоровья» – учителя, реализующие здоровье сберегающие технологии; «дебют» – учителя с педагогическим стажем до 5 лет. // фото unsplash.com