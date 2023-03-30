Три школы в Лоухском районе оказались под угрозой закрытия

Три школы Лоухского района – в поселках Амбарный, Плотина и Сосновый находятся под угрозой закрытия. 29 марта жители поселка Сосновый в своем лаконичном обращении к депутатам ЗС РК сообщили, что они против превращения их школы в подразделение Лоухской СОШ и просят сохранить юридическое лицо.

Сессия Лоухского района 31 марта рассмотрит вопрос о проведении опросов жителей о реорганизации школ не только в Амбарном, но и в поселках Сосновый и Плотина - на 21 и 24 апреля соответственно.

Несмотря на заверения министра образования Карелии Романа Голубева о том, что закрытия школ не будет, и что они продолжат работу, местное население этим обещаниям не верит. Наша редакция будет следить за ходом событий. // фото: Drazen Zigic/ freepik.com