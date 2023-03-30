Ажиотаж в 55 школу: как прошла запись в первые классы в Петрозаводске

Текст: Елена Малишевская

28 марта родители будущих первоклассников подавали заявления в образовательные учреждения. Впервые это можно было сделать через федеральный сайт госуслуг. Несмотря на эту возможность, родители все равно дежурили возле школ, особенно много их было во дворах популярных лицеев и гимназий. Около петрозаводской школы № 55 очередь составляла больше 80 человек. Тем не менее, в городской администрации считают, что первая волна школьной кампании прошла удовлетворительно: причин для волнений нет. «Конституционное право на образование будет предоставлено каждому ребенку», - заверила заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета социального развития Наталья Кармазина.

Плановый показатель по наличию мест в первых классах в этом году – 124 процента. Из чего складывается такая цифра? Выпускников детских садов в Петрозаводске чуть более трех тысяч, а мест в школах планируется открыть 3600. Разницу в несколько сотен мест оставляют для выпускников детских садов из районов Карелии и для детей 6+, которые вообще не ходили в дошкольное образовательное учреждение. Однако уже к семи часам вечера 28 марта было подано 4257 заявлений в первые классы, рассказала Наталья Кармазина.

«Разница почти в тысячу мест – это очень много. Многие родители подавали сразу в несколько школ, мы убедительно просим родителей определиться с образовательным учреждением. Сейчас школам необходимо эти списки пересмотреть, родителям - подтвердить свою льготу. Льготные категории – это в первую очередь братья и сестры, а также проживающие на данной территории. Вторая волна школьной кампании будет уже в июле – при наличии свободных мест».

28 марта был знаковый день для всей системы образования. С 8 утра начался прием документов. Это был первый раз, когда прием заявлений шел через федеральный портал госуслуг. Единый портал справился, считают в администрации Петрозаводска, сейчас идет обработка информации.

«Есть некоторые шероховатости, например, когда и папа, и мама подавали одно и то же заявление, система воспринимала второе заявление как ошибочное предоставление данных. Но это единичные случаи, сейчас мы с этими заявлениями разбираемся. Единый портал – это удобно. Наполняемость школы происходила буквально за несколько минут. В прошлом году был региональный портал, в этом году федеральный, однако и очная подача заявлений сохранялась: для особо волнующихся родителей, тех, у кого нет компьютера или они не понимали, как система работает».

Зачем стоять в очной очереди, если все подавали заявление через госуслуги? Возле 55 школы практически ночевали 80 человек. Трудно поверить, что у них нет компьютеров или мобильных телефонов.

«Мы дежурили для подстраховки. Надеяться, что сайт сработает, и ни у кого ничего не зависнет – это опрометчиво»,

- рассказывает мама будущего первоклассника Александра Еремина.

Справка:

Школа № 55 открылась в Петрозаводске, в микрорайоне Древлянка, в ноябре 2021 года. Школа рассчитана на 1350 мест и занимает трехэтажное здание площадью 34 тысячи квадратных метров. Есть отдельное крыло для младших классов, там два спортзала. Большой сценический зал для проведения концертов и театральных постановок. Компьютеры, интерактивные доски, робототехника, спортивный клуб и много чего еще, что делает школу лучшей в Карелии.

Виртуальная очередь из тех, кто хочет отдать своих малышей в 55 школу в 2023 году, была создана в «ВКонтакте» в 2020-ом. Еще школа не открылась, а очередь туда уже была. Причем в этих списках больше 300 человек. А первых классов откроют только пять.

«Но есть льготники – силовики, МВД и прочие, которые не вставали в интернет-очередь. В прошлом году в 55 школе только в первые часы зачисления было 70 льготников. К 30 июня их стало более 110 – а это уже четыре с половиной класса. В этом году тоже заявления будут приниматься до 30 июня, потом в течение пяти дней школа должна выпустить приказ и обнародовать списки первоклассников. Опять же в последний момент могут прийти льготники и подвинуть всю очередь»,

- выражает свое беспокойство мама будущего первоклассника Анна Кириленко.

В настоящий момент тех заявлений, которые подтверждены документально – как раз на 5 классов, рассказывает заместитель мэра Петрозаводска Наталья Кармазина. Но если будет потребность, и острая ситуация будет сохраняться – школа рассмотрит возможность открытия дополнительных первых классов.

«Нужно понимать, что открытие дополнительного класса – это не просто еще один кабинет. Это еще и педагоги. Поэтому нужно рассчитывать ресурс, который у школы имеется».

Большинство из тех, кто дежурил у 55 школы, живут в близлежащих домах. Древлянка с каждым годом ширится и разрастается. Чистая, Финский проезд, жилой комплекс «Скандинавия» - все рассматривают только эту школу. И дело даже не в том, что она лучшая, говорят жители Древлянки. Это самый близкий и безопасный путь для маленького школьника. Широкие тротуары, переход по светофору, освещение – вот главные приоритеты для родителей, а вовсе не статус школы.

«В 46 школу вообще ни один транспорт не едет. В 43 только автобус № 12, который ездит раз в час. Отправлять ребенка одного пешком – это очень опасно. Далеко не у всех родителей есть возможность отвезти ребенка в школу утром, днем забрать, не у всех есть личный транспорт и время. Мы вообще живем рядом. Перешел «пешеходник» и все, ребенок в школе. И очень обидно, что мы можем сюда не попасть»,

- говорит Мария Чеблукова.

Часто этот родительский ажиотаж формируется искусственно, говорит Наталья Кармазина. И когда создаются очереди по записи в первый класс за несколько лет – это нелигитимно. Родители нагнетают обстановку, и это неконструктивный диалог с администрацией школы.

Что ж, родителям остается только ждать и надеяться на зачисление их чада именно в ту школу, в которую они хотят. Без образования ребенок в Петрозаводске не останется, это точно. Насколько это будет комфортно для семьи – как повезет. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.