«Учительская газета» написала о страшных школьных туалетах в Ляскеля

«Учительская газета» опубликовала материал «Не космодром построить», посвященный проблеме комфорта гигиенических комнат в школах.

Центральной историей в материале стали школьные туалеты в поселке Ляскеля Питкярантского района.

Директор школы Ольга Кузьменко руководит учебным заведением уже 28 лет и за это время на свои обращения ничего, кроме обещаний, не видела. Жители поселка под Гимн России делали обращение к властям, дети снимали ролик о своих туалетах, но воз и ныне там.

«В поселке нет канализации и централизованного водоснабжения. Я каждый раз всем приезжающим политикам, управленцам и гостям, которые в теории могли бы оказать помощь в решении проблемы, показываю школьные туалеты. Нам говорят, что в школе возможно установить септик. Но пока у нас все в тихой проектной стадии. О проблеме знают губернатор Карелии, региональное Министерство образования.

Не так давно к нам приезжал первый заместитель главы Карелии Александр Чепик, но к началу учебного года новых туалетов в школе не появится, - констатирует Ольга Кузьменко, уточняя, что за все 28 лет ее директорства денег на переоборудование туалетов школа не получала», - пишет газета.

- В Министерстве образования Карелии «Учительской газете» подтвердили, что о ситуации в поселке Ляскеля знают, но канализация и водоснабжение - это уровень муниципалитета, а не министерства. Для того чтобы проблему решить, нужен комплексный подход».

Газета пишет, что президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию в феврале 2019 года заявил, что к 2021 году проблема школьных туалетов должна решиться для всех школьников России.

Есть большие сомнения, что проблему решат за оставшееся время.

Напомним, портал «Петрозаводск говорит» также неоднократно писал о проблеме школы, садика, водопровода и канализации в поселке.