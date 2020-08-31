Специалисты выясняют причину появления примесей в реке Другая

Жители деревни Другая Река в Прионежском районе пожаловались на мутную воду в местной речке. Жители предположили, что качество воды в река Другая могло ухудшиться из-за воды, текущей с территории действующего карьера. Люди беспокоились не только за детей, которые здесь купаются, но и о состоянии Онежского озера, в которое река впадает. О загрязнении реки мы рассказывали еще в начале августа.



В пробах воды были обнаружены взвешенные вещества, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии. Причину их появления еще предстоит выяснить. Проверка продолжается.



На днях активисты ОНФ провели рейд в деревне, чтобы визуально оценить качество воды в реке. Если в начале населенного пункта она была слегка мутновата, то в месте впадения в озеро водный поток абсолютно прозрачен, сообщаетя в паблике активистов.

Жители Другой Реки не первый раз обращаются к общественникам с этой проблемой. В октябре прошлого года по их жалобам активисты ОНФ просили Минприроды республики провести проверку. По фактам попадания загрязненных сточных вод с территории карьера в реку были назначены административные наказания в отношении одного из предприятий по разработке карьера.



В начале 2020 года специалисты Росприроднадзора вместе с экспертами аккредитованной лаборатории снова брали пробы воды в реке, которые не зафиксировали превышений предельно-допустимых концентраций по взвешенным веществам и нефтепродуктам.

Для справки.

Взвешенные твердые вещества, присутствующие в природных водах, состоят из частиц глины, песка, ила, суспендированных органических и неорганических веществ, планктона и различных микроорганизмов. Концентрация связана с сезонными факторами и режимом стока, зависит от пород, слагающих русло, а также от антропогенных факторов, таких как сельское хозяйство, горные разработки и т.п.

Взвешенные частицы влияют на прозрачность воды и на проникновение в нее света, на температуру, состав растворенных компонентов поверхностных вод, адсорбцию токсичных веществ, а также на состав и распределение отложений и на скорость осадкообразования.

Фото: vk.com