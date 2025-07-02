До 25 градусов обещают в четверг в Карелии

Завтра, 3 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13°С, днем +22, +24°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Вечером на юго-западе местами гроза. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный, на севере северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +20, +25°С, на севере местами до +16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, облачно, вечером небольшой дождь.

В Сегеже до +20, малооблачно.

В Сортавале до +20, малооблачно, небольшой дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. © «Петрозаводск говорит»