Синоптики поделились прогнозом на июль - когда в Карелии потеплеет

Начало второго месяца лета в Карелии будет таким же прохладным, как и июнь. Днем температура воздуха в среднем будет достигать +14, +19 градусов. В отдельные дни, как ожидается 2 и 3-го, столбик термометра может дотянуться до +20, +25 градусов.

Более теплой будет вторая декада июля. Как считают в гидрометцентре, к ее завершению показания термометров вернутся в рамки климата. Днем будет в основном +19, +24. Самым теплым будет окончание месяца. В целом же июль по температурному режиму окажется близким к климатической норме.

«Прогноз осадков обещает, что количество дождей будет близко к средним многолетним значениям, распределены они будут достаточно равномерно, с небольшим превышением в первой половине июля»,

- рассказали синоптики.

Норма июльских дождей составляет 77 мм для территории Карелии и 80 мм для Петрозаводска. © «Петрозаводск говорит»