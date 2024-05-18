Учитель из Петрозаводска стала жертвой аферистов

В полицию Петрозаводска обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанка пояснила, что работает учителем в школе. В один из дней внезапно ей написал в мессенджере директор учреждения. Она так подумала, потому что на аватарке стояла его фотография. Руководитель предупредил о предстоящей серьезной проверке.

Далее женщине стали звонить люди, которые представлялись сотрудниками Центробанка и силовых структур. Учителя убедили в том, что кто-то из ее коллег собирается похитить ее деньги. Чтобы не допустить этого, ей предложили оформить кредитную карту и перевести все деньги на некий безопасный счет. Она выполнила требование и отправила неизвестным 50 тысяч рублей. Дальнейшие операции были заблокированы банком.

По факту случившегося проводится проверка. Жителей республики просят быть внимательными. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch