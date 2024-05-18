Пожилой мужчина пропал в Карелии

В Карелии пропал 63-летний Валерий Марков. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, местонахождение жителя поселка Попов Порог Сегежского района неизвестно с 16 мая. Рост пропавшего 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Всех, кто видел этого человека после 16 мая, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото: «ЛизаАлерт»