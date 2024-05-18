18 мая 2024, 10:20
Автомобиль перевернулся после аварии в Петрозаводске
На Ключевой случилось жесткое ДТП
Утром 18 мая в Петрозаводске произошла жесткая дорожная авария на Ключевой. Фотография с места ДТП оказалась в распоряжении портала «Петрозаводск говорит».
Инцидент случился на улице Гвардейской. Судя по кадрам, в результате аварии один из автомобилей перевернулся. Рядом стоит еще один автомобиль - по всей видимости, он тоже поучаствовал в ДТП.
Как именно произошла авария, пока что не известно. Также нет информации о возможных пострадавших. // Фото «Петрозаводск говорит»