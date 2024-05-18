Автомобиль перевернулся после аварии в Петрозаводске

Утром 18 мая в Петрозаводске произошла жесткая дорожная авария на Ключевой. Фотография с места ДТП оказалась в распоряжении портала «Петрозаводск говорит».

Инцидент случился на улице Гвардейской. Судя по кадрам, в результате аварии один из автомобилей перевернулся. Рядом стоит еще один автомобиль - по всей видимости, он тоже поучаствовал в ДТП.

Как именно произошла авария, пока что не известно. Также нет информации о возможных пострадавших. // Фото «Петрозаводск говорит»