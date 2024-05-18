Часть жителей Петрозаводска осталась без электричества

Сегодня в 9:20 в Петрозаводске произошло отключение электричества на двух улицах. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без света остались жильцы домов на улицах Нойбранденбургской и Ключевой. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ведутся работы по устранению аварии. Ориентировочный срок их завершения не называется. // Фото: unsplash.com / Diz Play