Сотрудники военной полиции гнались за человеком в Петрозаводске

Утром 17 мая в Петрозаводске на улице Ровио случилась погоня. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru, ролик публикует группа «Криминальный Петрозаводск».

На кадрах видно, как автомобиль военной полиции заезжает во двор. Спустя несколько мгновений оттуда выбегает человек, который на ходу теряет или выбрасывает предмет, похожий на мобильный телефон. За ним бежит еще один человек. Они пересекают проезжую часть и скрываются из виду. После этого со двора выезжает автомобиль военной полиции и едет за убежавшими.

Подробности произошедшего на данный момент неизвестны. // Фото: скриншот видео Sampo.ru