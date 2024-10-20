Ученый предупредил, что перепад температур плохо влияет на телефон

Батареи телефонов чувствительны к перепаду температур, поэтому смартфон можно использовать при температуре от +0 до +25 градусов Цельсия. Переохлаждение негативно влияет и на другие составляющие телефона, которые из-за низкой температуры могут терять гибкость и эластичность, об этом сообщает Газета.Ru.

В телефонах используют литий-ионные аккумуляторы, которые очень чувствительны к перегреву и переохлаждению. Оптимальная температура, при которой смартфон может работать, это +20 градусов Цельсия.

Эксперты рекомендуют не оставлять телефон рядом с нагревательными устройствами, на солнце. Чтобы при выходе на мороз смартфон работал исправно, его нужно держать в тепле, например в кармане или сумке. Для дополнительной защиты на телефоне рекомендуют носить чехол, а перед выходом полностью заряжать смартфон. Низкий уровень заряда делает устройство более чувствительным к минусовой температуре. Фото: unsplash // chad madden