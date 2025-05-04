Ученые выявили опасность популярного заменителя сахара

Широко используемый «диетический» заменитель сахара эритрит, может ухудшать здоровье кровеносных сосудов, нарушая способность мозга вырабатывать критически важное соединение. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на сайт Американского физиологического общества.

Эритрит содержится во многих продуктах без сахара — от энергетиков до протеиновых батончиков. Этот подсластитель завоевал популярность благодаря низкому содержанию калорий и слабому влиянию на уровни глюкозы и инсулина. Однако у этого заменителя сахара обнаруживали и опасные свойства — ученые уже связывали потребление эритрита с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.

«Несмотря на репутацию безопасного подсластителя, влияние эритрита на сосудистое здоровье требует дополнительного изучения», — отметил Оберн Берри, первый автор исследования. Он призвал следить за количеством эритрита в ежедневном рационе. © «Петрозаводск говорит»