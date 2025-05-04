Более 30 тысяч жителей Карелии получили выплаты по больничным листам
30270 жителей Карелии получили выплаты по больничным листам от отделения СФР по Республике Карелия. Процесс оформления пособий по временной нетрудоспособности стал быстрым и удобным.
С 2022 года больничные листы переведены в электронный формат, что существенно ускоряет взаимодействие между медучреждениями, сотрудниками и работодателями.
Работодатели получают сведения о больничных онлайн. Сотрудникам не нужно носить бумажные листы — вся информация хранится в системе Соцфонда. Статус документа можно проверить в личном кабинете на Госуслугах. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальные — отделение СФР.
Размерах пособия по нетрудоспособности зависит от стажа и зарплаты:
• более 8 лет стажа — 100% среднего заработка;
• 5 — 8 лет — 80%;
• менее 5 лет — 60%.
Максимальная сумма, которую можно получить по больничном (при стаже от 8 лет), составляет 172 488,69 ₽ в месяц. © «Петрозаводск говорит»