Ученые выяснили причину появления ранней седины

Седина может являться не только признаком не только старости, но и перенесенного стресса, утверждают сотрудники Гарвардского университета. Именно из-за сильных эмоциональных переживаний можно расстаться с натуральным цветом волос раньше времени, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в Der Standard.

Специалисты провели эксперимент. Они довели до стресса черных мышей, причиняя им боль. Со временем грызуны поседели. Другую группу мышей ученые хотели сделать невосприимчивой к стрессу. Они «отключили» у них симпатическую нервную систему. После этого эксперимента окрас мышей остался черным.

Ученые пришли к выводу, что седые волосы появляются после стресса из-за надпочечников, которые вырабатывают норадреналин. Вещество оказывает влияние на пигмент клетки. Это приводит к изменению цвета волос.