Ученые выяснили, что все домашние кошки являются психопатами

Британские ученые сделали вывод, что признаки психопатии есть у всех домашних котов и кошек. Исследователи опросили множество владельцев животных, чтобы понять это, пишет ScienceDirect.

Автор научной работы Ребекка Эванс считает, что у кошек, скорее всего, не просто так развилась психопатия. Она могла быть полезна их диким предкам. Обладая этой особенностью, они могли успешнее добывать пищу.

В условиях дикой природы расторможенность, наглость и подлость давали кошачьим определенное преимущество, агрессия позволила выжить.

Участвовавшие в опросе хозяева отвечали на десятки вопросов о своих питомцах. В тестах анализировали, к примеру, привычку кошек урчать при нападении на людей, сидеть на высоких местах, доминировать над сородичами, громко мяукать без причины и т.п.

Воздействовать на питомцев хозяева не могут. Ученые полагают, что их асоциальное поведение – следствие дикой натуры, которую нельзя изменить. // Фото: Pixabay.com