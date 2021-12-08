Илон Маск стал бездомным

Миллиардер Илон Маск официально стал бездомным после продажи своего особняка в Калифорнии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Основатель компании Tesla продал свою недвижимость за 32 миллиона долларов неназванному покупателю. Эта вилла площадью 19 гектаров была его «последним домом», поскольку другие владения он продал ранее. До этого Маск обещал избавиться от всего недвижимого имущества.

По информации СМИ, столетнее поместье, известное как Guignécourt , имело яркую историю еще до Маска. Его построил в 1912 году французский граф Кристиан де Гинье, который женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен «золотой лихорадки». Фото pixabay.com/Tumisu